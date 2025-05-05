Аналитик Шнейдерман спрогнозировал цену Brent в $50 во втором квартале 2025 года

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман поделился с RT мнением, что во втором квартале 2025 года цена нефти марки Brent может упасть до 50 долларов за баррель.
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