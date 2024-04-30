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Военное обозрение

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Американская компания начала производство первого истребителя F-35А для ВВС Польши

Американская компания начала производство первого истребителя F-35А для ВВС Польши

Контракт на закупку 32 истребителей с американской компанией Lockheed Martin Минобороны Польши подписало в январе 2020 года, за это время цена сделки выросла почти в полтора раза.

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