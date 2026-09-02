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Семшов раскритиковал судейство в 6 туре РПЛ: «Самое слабое в этом сезоне. Очень спорные решения в простых эпизодах»

Семшов раскритиковал судейство в 6 туре РПЛ: «Самое слабое в этом сезоне. Очень спорные решения в простых эпизодах»

Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов в очередной раз подверг критике работу арбитров в РПЛ.

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