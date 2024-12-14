Депутат Чепа: желающих выйти из санкций против РФ будет больше

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что просьба Турции к США о снятии России с санкционного списка связана в значительной степени с экономическими выгодами для турецкой стороны.
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