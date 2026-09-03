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Курские новости

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В Курске открылась выставка о героях войны с Японией

В Курске открылась выставка о героях войны с Японией

Выставка в Штабе общественной поддержки посвящена курянам, ставшим Героями Советского Союза за подвиги в войне с Японией в 1945 году.

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