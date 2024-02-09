Прорыв магистрального трубопровода в Иванове тепловики устранили за 20 часов

О том, когда тепло вернётся в квартиры, мэрия пока не проинформировала.В 5:00 9 февраля ивановская мэрия сообщила, что бригады ремонтников завершили сварочные работы на магистральном трубопроводе, и ПАО «Т Плюс» приступила к заполнению системы.
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