Прорыв магистрального трубопровода в Иванове тепловики устранили за 20 часов

О том, когда тепло вернётся в квартиры, мэрия пока не проинформировала.В 5:00 9 февраля ивановская мэрия сообщила, что бригады ремонтников завершили сварочные работы на магистральном трубопроводе, и ПАО «Т Плюс» приступила к заполнению системы.