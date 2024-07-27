Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

885 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    за полторушник получить десятку ? ...ну и дураВ Ставропольском ...
  • Evgeni Velesik
    Наши солдаты охраняют жизнь Таджикистана, а они, таджики, в знак благодарности насилуют наших женщин и убивают мужчин!Российские танкис...
  • Evgeni Velesik
    Не может быть? Там эта конопля, типа марихуана растëт дикорастущей, еë косить можно! По-крайней мере так было в 70-х....В рамках операции...

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Юг» провели боевое слаживание передовых групп перед выполнением боевых задач на Донецком направлении СВО

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Юг» провели боевое слаживание передовых групп перед выполнением боевых задач на Донецком направлении СВО

Усиленная подготовка личного состава к правильному ведению боевых действий в составе малых групп и любых условий обстановки проводится непрерывно на ротационной основе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх