NYT: Украина потеряла 1,2 млрд долларов на коррупции при закупках оружия

Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на коррупции в закупках вооружений за один год. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на изученные данные аудита.
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