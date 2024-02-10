Во Франции заявили, что НАТО пришло в бешенство от интервью Путина Карлсону

ПАРИЖ, 10 февраля, ФедералПресс. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «разъярило» Североатлантический альянс (НАТО), заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
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