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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Во Франции заявили, что НАТО пришло в бешенство от интервью Путина Карлсону

Во Франции заявили, что НАТО пришло в бешенство от интервью Путина Карлсону

ПАРИЖ, 10 февраля, ФедералПресс. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «разъярило» Североатлантический альянс (НАТО), заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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