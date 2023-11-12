Украина без поддержки Запада будет сражаться камнями и палками?

Интересно-то как. И главное, как по времени синхронно. Зеленский на вопрос журналистов, а что будет делать Украина в том случае, если финансовая, военная, информационная и политическая поддержка из США сойдут на нет, браво ответил – Украина продолжит сражаться одна, без чьей-либо помощи, ровно до того момента, пока не вернёт себе все занятые Россией территории, включая Крым… Источник: stylishbag.