Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Рууд о контактах с королевской семьей Норвегии: «Уверен, что король найдет мой телефон, если захочет»

Третья ракетка мира Каспер Рууд рассказал, общался ли с королевской семьей Норвегии. – Не напрямую. Но я знаю, что наследные принц и принцесса были на финале «Ролан Гаррос».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх