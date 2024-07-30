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Антрополог Просикова: восстановление внешности по черепу проходит в четыре этапа

Антрополог Просикова: восстановление внешности по черепу проходит в четыре этапа

Благодаря скульптурным портретам, которые выполняются на основе черепа, уже известен облик Ивана Грозного, Ярослава Мудрого, Тамерлана и других исторических личностей, а также предков современного человека, например кроманьонца и даже австралопитека.

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