Обнаружение операторов FPV-дронов: советы и приемы

Обнаружение операторов FPV-дронов: советы и приемыТочность пеленгации зависит от удаления БПЛА. Обычно стационарные комплексы радиолокационной электронной разведки (РЭР) находятся не ближе 10 км, а мобильные — не ближе 3 км.
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