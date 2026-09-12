Архитекторы СССР защитили целый город от снега и ветра: решение опередило время

Проблемный Норильск.В январе 1957 года Норильск практически накрыло снегом. На город обрушилась мощнейшая пурга, скорость ветра превышала 40 метров в секунду.
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