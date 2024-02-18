ИИ показал, что если бы аниме «Берсерк» было сериалом с живыми актёрами Поль...

ИИ показал, что если бы аниме «Берсерк» было сериалом с живыми актёрамиПользователь Reddit с ником Other_Passage8737 опубликовал в сети подборку иллюстраций, демонстрирующих, как мог бы выглядеть сериал по культовым манге и аниме «Берсерк».