Зарубежные книжные издательства возвращаются в Россию

Это дает надежду российским издателям на то, что они смогут снова покупать права на книги напрямую В России возобновили работу немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших книжных издательств – Penguin Random House.
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