Хуситы объявили о возобновлении атак на суда Израиля

Предупреждение о возобновлении атак на связанные с Израилем суда после отказа израильских властей возобновить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа объявил военный представитель правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа 11 марта в эфире йеменского телеканала «Аль-Масира».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии