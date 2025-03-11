Хуситы объявили о возобновлении атак на суда Израиля

Предупреждение о возобновлении атак на связанные с Израилем суда после отказа израильских властей возобновить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа объявил военный представитель правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа 11 марта в эфире йеменского телеканала «Аль-Масира».