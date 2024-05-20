Более 750 молодых воинов командования «Запад» приняли военную присягу в Мангистау

В Актау и селе Бейнеу Мангистауской области клятву на верность Родине дали более 750 военнослужащих срочной службы, призванных весной 2024 года в бригаду морской пехоты, разведывательный полк и базы материально – технического обеспечения регионального командования «Запад».
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