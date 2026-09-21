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Аргументы недели

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Кто и для чего зажигает «фальшивые звёзды»?

Кто и для чего зажигает «фальшивые звёзды»?

Интернет-знаменитости нового типа — это не музыканты, не актёры, не спортсмены. Это парни и девушки, которые научились кривляться в камеру телефона.

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