Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона на фоне скандала с элитной 155-й механизированной бригадой Вооружённых сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской.
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