Первый этаж капитально ремонтируют в Доме молодежи в Иркутске

В иркутском Доме молодежи идет капремонт первого этажа. По завершению работ там откроют центр патриотического воспитания, кафе, медиацентр, пространство для Российского движения детей и молодёжи «Движения первых», минитипографию, VR-пространство и кибер-арену.
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