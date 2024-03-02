Карабинеры почтили память павших товарищей в войне на Днестре

Сегодня, спустя 32 года после вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году, Генеральный инспекторат карабинеров почтил память тех, кто героически отдал свою жизнь за защиту территориальной целостности и независимости Республики Молдова.
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