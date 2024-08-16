Российский посол в Иордании призвал Израиль избежать нового конфликта

Действия израильской армии на Западном берегу призвал Израиль к принятию предложения ООН и справедливому рещению конфликта, сообщил посол России в Иордании Глеб Десятников 16 августа в интервью РИА Новости.
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