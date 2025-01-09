Матрица? Какая матрица? Это фата-моргана! На Аляске засняли редкое оптическое явление из нескольких миражей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Матрица? Какая матрица? Это фата-моргана! На Аляске засняли редкое оптическое явление из нескольких миражей.
Свежие комментарии