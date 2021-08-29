Мария Захарова высказалась о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде

Никола ЗуевПолитикаМария Захарова высказалась о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде Москва, 29 августа. Министерство иностранных дел не участвует в обсуждении кандидатур на должность посла России.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Афанасьевподальше от России, чтоб под ногами не путалась и не мешала обворовывать страну.SLМожно и по-другому это интерпретировать, например, одним из этапов продвижения к высшим должностям, скажем к таким, какую занимает сейчас бывший посол в одной из европейских стран?Комментировать
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