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Мария Захарова высказалась о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде

Мария Захарова высказалась о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде

Москва, 29 августа. Министерство иностранных дел не участвует в обсуждении кандидатур на должность посла России.

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Владимир Афанасьев
подальше от России, чтоб под ногами не путалась и не мешала обворовывать страну.
SL
Можно и по-другому это интерпретировать, например, одним из этапов продвижения к высшим должностям, скажем к таким, какую занимает сейчас бывший посол в одной из европейских стран?

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