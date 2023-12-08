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Крымское информационное агентство

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Более тысячи проектов реализуются в рамках СЭЗ в Крыму

Более тысячи проектов реализуются в рамках СЭЗ в Крыму

Туристическая отрасль – один из лидеров по вложению частных инвестиций. Самым привлекательным регионом для строительства туристической инфраструктуры остаётся Южный берег Крыма (в Ялте и Алуште реализуют 28 инвестпроектов).

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