Более тысячи проектов реализуются в рамках СЭЗ в Крыму

Туристическая отрасль – один из лидеров по вложению частных инвестиций. Самым привлекательным регионом для строительства туристической инфраструктуры остаётся Южный берег Крыма (в Ялте и Алуште реализуют 28 инвестпроектов).
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