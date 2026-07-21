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Аргументы и Факты

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Три человека с подтвержденным хантавирусом умерли в Венесуэле

Три человека с подтвержденным хантавирусом умерли в Венесуэле

Министерство здравоохранения Венесуэлы уведомило о смерти трех пациентов, у которых был лабораторно подтвержден хантавирус и отметило, что в стране не зарегистрировано случаев заражения от человека к человеку.

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