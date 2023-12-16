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Мелош о силовом приеме на Сафине: «Парни говорили, что придется платить за стекло. Я не понял, шутка это или нет»

Во втором периоде защитник «Салавата Юлаева» провел силовой прием против форварда «Лады» Остапа Сафина, в результате чего было выбито заградительное стекло.

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