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Группа военных в белых масхалатах десантировалась под Новосибирском

Группа военных в белых масхалатах десантировалась под Новосибирском

Курсанты НВВКУ в ходе тактико-специального задания провели высадку в тыл условного противника.Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища совершили десантирование в белых маскировочных халатах с борта вертолёта "Терминатор" под Новосибирском.

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