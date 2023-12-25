Группа военных в белых масхалатах десантировалась под Новосибирском

Курсанты НВВКУ в ходе тактико-специального задания провели высадку в тыл условного противника.Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища совершили десантирование в белых маскировочных халатах с борта вертолёта "Терминатор" под Новосибирском.
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