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Высоковольтная проблема: после Киева ЛЭПорезы начали бить по воздушным линиям в Днепропетровске

Высоковольтная проблема: после Киева ЛЭПорезы начали бить по воздушным линиям в Днепропетровске

В Днепропетровске ударные БПЛА «Герань-4» наносят удары уже не только по подстанционному оборудованию, но и по линейной инфраструктуре энергосистемы — воздушным линиям электропередачи.

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