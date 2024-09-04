РФПИ и «Газпром СПГ технологии» договорились об инвестициях в проекты в сфере СПГ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Газпром СПГ технологии» договорились о сотрудничестве для инвестиций в проекты по развитию мало- и среднетонажных мощностей СПГ и комплексного развития инфраструктуры.
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