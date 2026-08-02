Хозяева «Пятёрочек» "Магнитов" и прочих, гребут миллиарды, а фермеры – в минусе

Деньги из наших магазинов уходят в Европу Российские фермеры оказались зажаты в тиски. С одной стороны – крупные торговые сети, которые диктуют свои правила игры, с другой – бесконечные проверки чиновников.
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