"Дальше – Руина". Украинские эксперты о печальных перспективах своей страны

© AP / Vadim GhirdaСегодня 3,6K прочитали В украинском экспертном сообществе обсуждают, чем может закончиться беспредел, творимый военкомами и приходят к выводу, что разрушение правовых основ государство приведет к гибели такого государства, к повторению Руины.