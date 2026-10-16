Тридцать первого октября воздух над хутором Долгий Лог перестал двигаться еще в полдень. Небо над раскисшими пашнями и черной полосой торфяника на востоке набрякло тяжелой, сизо-оловянной хмарью, какая бывает только перед самым ледоставом.
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