Захарова: Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада

Встреча руководства Армении с лидерами Евросоюза и США, которая должна пройти 5 апреля, вызывает у России беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность.
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