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Русская весна

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Суд обязал оркестр выплатить компенсацию уволенному за плохую игру пианисту

Суд обязал оркестр выплатить компенсацию уволенному за плохую игру пианисту

Суд в Москве обязал оркестр выплатить 1,2 миллиона рублей пианисту, который был уволен после испытательного срока за низкое исполнительское мастерство — музыкант не держал темп и ритм, а также плохо читал ноты, говорится в судебных материалах.

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