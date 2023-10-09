Петербуржцам не разрешили возложить цветы у консульства Израиля

Евгений Благородный И правильно сделали. Евреи уже много лет долбят по Палестине, убивая там гражданских, и никто некуда цветов не несёт. А Израиль нам враждебен, так как поддерживает пиндостан, гейропу и укропию, а значит конкретно фашизм. Видно жиды соскучились по топкам.

Sergey Poplavsky вы ерунду пишите. никто не будет ограничивать людей в подобных поступках. В любом случае. Это пытаются приписать властям , а вы ведетесь.