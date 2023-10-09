После обстрела, унесшего в Израиле жизни более 700 человек, петербуржцы поспешили к зданию консульства этой страны в Северной столице, чтобы почтить память погибших цветами.
Петербуржцам не разрешили возложить цветы у консульства Израиля
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Благородный
И правильно сделали. Евреи уже много лет долбят по Палестине, убивая там гражданских, и никто некуда цветов не несёт. А Израиль нам враждебен, так как поддерживает пиндостан, гейропу и укропию, а значит конкретно фашизм. Видно жиды соскучились по топкам.
Ответить
5 час.
Sergey Poplavsky
вы ерунду пишите. никто не будет ограничивать людей в подобных поступках. В любом случае. Это пытаются приписать властям , а вы ведетесь.
Ответить
5 час.
SP
Sergey Poplavsky
и отдельно про "жидов и топки" - некоторые идиоты могут наговорить на уголовку даже не понимая что высказывания в интернете это не просто болтовня. В прочем возможно вам это и на пользу пойдет. Напомню что именно с ликвидацией подобного сейчас идет СВО на Украине.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии