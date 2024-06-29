Bloomberg: МВФ выдвинул Киеву новые требования по борьбе с коррупцией

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от украинских властей внести поправки в Таможенный кодекс для ужесточения борьбы с коррупцией в стране, сообщило в субботу, 29 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на обновленный меморандум МВФ.