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Более 30 фонарей установили на улице Дудко

До 2026 года запланировано установить новое освещение на свыше 150 объектах. В Невском районе Петербурга между станциями метро «Елизаровская» и «Ломоносовская» на улице Дудко установили 35 фонарей, 33 металлические опоры, 1055 м линий электроснабжения.

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