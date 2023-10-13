Более 30 фонарей установили на улице Дудко

До 2026 года запланировано установить новое освещение на свыше 150 объектах. В Невском районе Петербурга между станциями метро «Елизаровская» и «Ломоносовская» на улице Дудко установили 35 фонарей, 33 металлические опоры, 1055 м линий электроснабжения.