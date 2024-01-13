Театр абсурда
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Театр абсурда

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Гольфстрим остановится, ледники в Европе дойдут до Харькова

Гольфстрим остановится, ледники в Европе дойдут до Харькова

Когда говорят, что война идет не за Украину, а на Украине, это максимально правильная формулировка.

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Комментарии
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Горыныч
Границы России надо укреплять, восстанавливать погранслужбу в полном объёме. А то у нас не граница а дырявое решето, лезет всякий чуркестан, потом отлавливают нелегалов.
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16 час.
В
Владимир
Наглость казахов и прочих таджиков не знает границ.
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13 час.
Виктор Гайдуков
Часть северных областей Казахстана присоединить к России, а остальную часть Казахстана, при их желании, можно принять в союз независимых государств. Хватит им сидеть на двух стульях. От такого решения выиграют все, и в перевую очередь народ Казахстана.
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13 час.

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