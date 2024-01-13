Гольфстрим остановится, ледники в Европе дойдут до Харькова

Границы России надо укреплять, восстанавливать погранслужбу в полном объёме. А то у нас не граница а дырявое решето, лезет всякий чуркестан, потом отлавливают нелегалов.

Виктор Гайдуков

Часть северных областей Казахстана присоединить к России, а остальную часть Казахстана, при их желании, можно принять в союз независимых государств. Хватит им сидеть на двух стульях. От такого решения выиграют все, и в перевую очередь народ Казахстана.