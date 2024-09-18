В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и отряд юных инспекторов движения провели профилактическое мероприятие для пешеходов и водителей

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции вместе с отрядом юных инспекторов движения средней школы № 1 призвали пешеходов и водителей к взаимовежливому участию в дорожном движении.
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