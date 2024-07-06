Более 36 рейсов в Москве отменены или перенесены из-за урагана «Орхан»

Данных о пострадавших из-за непогоды в столице и области нет.фото: freepik.com/wirestock--> Более 36 рейсов в аэропортах Москвы были отменены или перенесены из-за урагана «Орхан», многие пассажиры до сих пор стоят в очередях на обмен и покупку новых билетов.