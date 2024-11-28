«Даже не знал, что кого-то опять уволили», — Макс Ферстаппен о новых перестановках в FIA

«Даже не знал, что кого-то опять уволили», — Макс Ферстаппен о новых перестановках в FIARed Bull Content Pull Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен высказался о недавнем увольнении председателя стюардов Тима Майера.
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