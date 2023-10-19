В Петербурге было решено депортировать трех мигрантов, которые напали на местных жителей. Полиция продолжает расследование и пытается найти остальных участников конфликта.
Напавших на жителей Петербурга мигрантов депортируют
Комментарии
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ВС
Валерий Соловьев
А патамушта забашляли. И завтра вернутся.
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16 час.
ШН
Шеин Никита
Этих продажных судей и силовиков, которые выступили "гуманитариями", немедленно установить и сообщить общественности их ФИО, должности и адреса! Кто это там в следственном комитете Санкт-Петербурга покрывает преступников?
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13 час.
Leonora liebe
Мэр Беглов,не знали?
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6 час.
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