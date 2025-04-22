Moneyman: почти треть опрошенных россиян планируют ремонт в 2025 году

Почти треть опрошенных россиян - 31% - планируют сделать ремонт в квартире в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, которые поступили в редакцию "Газеты.
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