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Sony уже поставляет разработчикам PlayStation 5 Pro? Поставки неких прототипов позволяют предположить именно это

Sony уже поставляет разработчикам PlayStation 5 Pro? Поставки неких прототипов позволяют предположить именно это

Sony PlayStation 5 присутствует на рынке уже около полутора лет. При этом дефицит сохраняется, и желающих купить приставку сейчас намного больше, чем самих приставок.

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