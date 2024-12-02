3D-визуализация РНК открывает новые возможности для исследований мозга

Исследователи Каролинского института и Каролинской университетской больницы разработали передовой метод микроскопии, известный как TRISCO, который позволяет проводить трехмерный анализ РНК в неповрежденном мозге мыши без необходимости его разрезания на срезы.
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