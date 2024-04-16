В Госдуме предложили разрешить аренду электросамоката только по паспорту или водительским правам

Прокатные сервисы должны контролировать возраст пользователей Кикшеринговые компании хотят получать данные о банковских картах своих пользователей, чтобы исключить возможность предоставления услуг для несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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