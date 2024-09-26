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Адлер Сегодня

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Бывший мэр Сочи Копайгородский, который был арестован по делу о растрате

Бывший мэр Сочи Копайгородский, который был арестован по делу о растрате, хочет вернуться на СВО, сообщило новостное агенство со ссылкой на его адвоката.

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