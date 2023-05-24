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В Австралии запросили разрешение на коммерческое выращивание ГМ-бананов

В Австралии запросили разрешение на коммерческое выращивание ГМ-бананов

Одобрение Регулятора генных технологий (OGTR) на коммерческое выращивание генетически модифицированных (ГМ) банановых растений запрашивает Технологический университет Квинсленда (QUT) Австралии, 24 мая сообщается на онлайн-платформе AgroPages.

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